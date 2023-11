Un francobollo ricorderà l'uomo che salvò 94 bambini e tre maestre

Un francobollo ricorderà Sante Zennaro, ragazzo di 22 anni che il 10 ottobre 1956 morì cercando di salvare i bambini e le insegnanti tenuti in ostaggio nella scuola di Terrazzano dai fratelli Santato.

Cosa ha fatto Sante Zennaro Era il 10 ottobre del 1956 quando Egidio e Arturo Santato, quest’ultimo da poco dimesso da un manicomio giudiziario, entrarono nella scuola elementare di Terrazzano armati di pistole e candelotti di dinamite. Presero in ostaggio 94 persone, tra bambini e maestre, chiedendo come riscatto duecento milioni di lire. Zennaro, tramite una scala a pioli appoggiata al muro sotto la finestra, entrò nell'aula; nel frattempo la polizia e i carabinieri sfondarono il portone e salirono al piano di sopra, appostandosi dietro la porta dell'aula, dove tutti gli alunni e le loro insegnanti erano stati ammassati e legati. Una maestra riuscì a sfilare la pistola da una tasca di Arturo. Quando Sante entrò nell'aula riuscì a immobilizzare i due aggressori e, mentre la maestra li teneva sotto tiro con l'arma sottratta al malvivente, il giovane si mise a liberare la porta dai banchi ammassati dai sequestratori. Tolto l'ultimo banco, aprì la porta: ma i poliziotti, credendo di avere davanti uno dei due sequestratori, aprirono il fuoco e lo uccisero. Il gesto dell’operaio non passò inosservato. Giovanni Gronchi, presidente della repubblica, il 19 ottobre del ’56 lo gli conferì la medaglia d’oro al valore civile.

La richiesta era stata più volte presentata a partire dal 2017 da Renata De Angeli, una delle bambine di allora, che da anni dedica il suo impegno al ricordo di quel giovane di 22 anni che perse la vita salvando la sua e quelle di tanti altri. La signora De Angeli ha annunciato il suo desiderio partecipando qualche settimana fa alla trasmissione di Rai 1 "Italia Sì!" condotta da Marco Liorni.

Il Comune di Rho si è rivolto al sottosegretario del ministero Fausta Bergamotto: il Sindaco Andrea Orlandi ha riproposto quanto già sollecitato dal Sindaco Pietro Romano il 9 gennaio 2018, fornendo ampia documentazione sulla vicenda.

"Sono davvero felice per questo annuncio. Sante Zennaro merita tutti gli onori possibili – commenta Renata De Angeli – Ringrazio tutti coloro che si sono dati da fare affinché questo sogno si avverasse. Dobbiamo tenere viva la memoria perché la figura di Zennaro non venga dimenticata, ma resti un esempio per sempre".

“Il Comune di Rho è molto soddisfatto per questo esito positivo – commenta il Sindaco Andrea Orlandi - Sante Zennaro era un giovane uomo di 22 anni, che ha messo la sua vita al servizio di un bene più grande: i bambini, che rappresentano il futuro di una comunità. Una figura e un esempio, di cui oggi più che mai la nostra società sente la necessità. Ogni anno lo ricordiamo con particolare gratitudine e affetto, un francobollo permetterà di dare perenne memoria al suo gesto di pura bontà”.