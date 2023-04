Silvia Sardone si sposerà in spiaggia con il consigliere regionale Caparini

La consigliera comunale di Milano ed europarlamentare della Lega Silvia Sardone si sposerà con il consigliere regionale della Lega Davide Caparini. È stata lei stessa ad annunciarlo. Il 10 marzo scorso avevano festeggiato il secondo anniversario insieme. L'europarlamentare del Carroccio, in passato, era stata legata a Roberto Di Stefano, sindaco di Sesto San Giovanni. Hanno due figli.

Le nozze si celebreranno a Golfo Aranci in Sardegna la prossima estate "con una cerimonia semplice e informale in spiaggia, con pochi invitati", come ha confermato Sardone presente alla Festa della Polizia di Stato al Teatro Piccolo di Milano.

Silvia Sardone, 'pasionaria' del centrodestra e spesso ospite sulle reti Mediaset con toni veementi e accesi, ha 41 anni. Dal 2018 al 2019 è stata consigliera regionale lombarda per Forza Italia, partito che ha lasciato nel 2019 per passare alla Lega, partito con il quale si è candidata alle elezioni europee del 2020, risultando eletta con oltre 45mila preferenze. Dal 2021 è anche consigliera comunale a Milano.

Caparini, bresciano, ha 15 anni in più di Sardone. Leghista della prima ora e amico personale di Umberto Bossi è stato deputato dal 1996 al 2018, mentre dal 2018 al 10 marzo di quest’anno assessore al Bilancio della Regione Lombardia. Attualmente è consigliere regionale.