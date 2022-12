Quando scadono i punti Fidaty dell'Esselunga?

Si avvicina l'ultimo giorno dell'anno e in tanti iniziano a guardare le scadenze alle porte, perfino delle carte fedeltà. Sciogliamo il dubbio per quanto riguarda la diffusa Fidaty Esselunga, la cui raccolta punti ha sì una data di 'scadenza' ma non corrisponde alla fine dell'anno solare.

I punti fragola, quindi, non sono accumulabili all'infinito. Dopo la 'scadenza', i punti raccolti vengono azzerati motivo per il quale i clienti del supermercato sono invitati a ritirare o prenotare i premi entro quella data. Il rischio, altrimenti, è quello di perdere i punti senza avere la possibilità di 'trasformarli' in un benefit. Questa data di scadenza, però, come abbiamo detto, non corrisponde all'anno solare (quindi state tranquilli che i punti fragola non scadono a fine 2022), né al rinnovo dei cataloghi. Per esempio, per richiedere un premio dal prossimo catalogo, l'ultima data utile sarà il 9 aprile 2023 ma questo non significa che dall'indomani la carta fedeltà sarà azzerata.

La scadenza dei punti dell'attuale raccolta Fidaty Esselunga arriverà nella lontana primavera del 2026. L'ultima volta che i punti fragola sono stati azzerati è stato infatti nell'aprile del 2021. Bene, in Italia esiste una norma che permette di accumulare i punti fedeltà ottenuti dopo gli acquisti al massimo per 5 anni, ed è proprio quello che fa l'azienda fondata dalla famiglia Caprotti. In quel lungo periodo di tempo, come avviene ciclicamente, cambiano i cataloghi con i premi disponibili ma non svaniscono i punti.