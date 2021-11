Niente mascherine sul palco alla Scala. Il teatro ha speso 1,7 milioni da inizio pandemia

Non ci sarà un piano B per la prima della Scala il 7 dicembre, nel caso in cui l'aumento dei contagi dovessse causare disagi. "Non passo il tempo a fare piani B, sarebbe un errore", ha commentato il sovrintendente del teatro, Dominique Meyer, presentando giovedì la nuova campagna di comunicazione per il ritorno del pubblico a teatro in sicurezza, insieme al ministro dei beni culturali Dario Franceschini.

E, rispetto a quanto era emerso nei giorni scorsi, Meyer ha anche spiegato che, sul palco, non si porterà la mascherina perché si possono mantenere le distanze prescritte tra gli artisti durante la rappresentazione del 'Macbeth' di Giuseppe Verdi. In precedenza si era invece ipotizzato che il coro avrebbe dovuto indossarla. Gli orchestrali invece la indosseranno, come da prassi, tranne ovviamente i fiati, a cui verrà effettuato un tampone ogni 48 ore anziché ogni 72. Per quanto riguarda la preparazione della prima, Meyer ha ricordato che c'è un lavoro continuo con l'ospedale Sacco, i medici e l'Ats.

E' stata anche l'occasione per una sorta di bilancio. Da inizio pandemia, il Teatro alla Scala ha speso un milione e 700 mila euro per i sistemi di controllo, pulizia e sanificazione. E ha acquistato 200 mila mascherine, 11 mila tamponi rapidi, 7.500 test molecolari. "Siamo stati molto aiutati dallo Stato e siamo grati sia stato fatto così", ha commentato il sovrintendente.

