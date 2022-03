Spavento a Porta Venezia: cede la scala mobile mentre le persone si trovano sopra

Spavento venerdì nel tardo pomeriggio alla stazione di Porta Venezia, a Milano.

Intorno alle sei e mezza, all'improvviso, la scala mobile di collegamento tra le banchine della metropolitana e quelle della stazione del passante (in discesa) ha ceduto. Le persone che si trovavano in quel momento lungo la scala mobile sono riuscite comunque a scendere senza farsi nulla. Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) non segnala infatti alcun intervento sul posto.

Grande spavento quindi, ma per fortuna nessuna seria conseguenza dal punto di vista medico.