La Scala, la Prima e la "caccia alle streghe" con gli artisti russi

Dominique Meyer, sovrintendente della Scala, non chiederà più agli artisti russi qual è la loro posizione sulla guerra che la Federazione Russa ha sferrato contro l'Ucraina a partire dal 24 febbraio. Lo ha detto in conferenza stampa presentando la stagione 2022/2023 del teatro, per la quale è stata scelta, per la Prima del 7 dicembre, l'opera Boris Godunov di Modest Musorgskij, compositore russo dell'800. Una scelta sicuramente effettuata ben prima dello scoppio della guerra.

"Quelli che mi chiedono di chiedere a ogni cantante russo di condannare la guerra, si dimenticano della problematica delle famiglie. La situazione è molto pericolosa per le famiglie dei dissidenti, non voglio metterle in difficoltà", ha detto Meyer. Per la messa in scena di Boris Godunov è prevista la partecipazione del basso Ildar Abdrazakov e del soprano Anna Denisova, entrambi russi.

Gergiev "aveva peso politico"

Tutti ricordano ciò che è avvenuto, allo scoppio della guerra, con il direttore d'orchestra russo Valery Gergiev, grande amico (e sostenitore politico) di Putin. Mezza Europa ha interrotto la collaborazione in essere con lui: dalla Wiener Philarmoniker al Teatro alla Scala, che l'ha sostituito alla direzione della Dama di Picchie di Cajkovskij dopo avergli chiesto di esprimersi contro la guerra e avere avuto il silenzio come risposta. Ora Meyer ha spiegato di aver chiesto una presa di posizione a Gergiev "per il suo peso politico", ma di non voler fare la stessa cosa con ogni cantante: "Non possiamo fare la caccia alle streghe. Io non sono un uomo politico ma un povero sovrintendente al servizio di questo grande teatro".

Il caso Netrebko (e come l'ha trattata la Russia)

Pochi giorni dopo il 'caso Gergiev', il soprano Anna Netrebko, pur non invitata a fare lo stesso, ha dato forfait rinunciando a esibirsi nell'Adriana Lecouvreur di Cilea e, su Instagram, ha postato una fotografia di sé stessa insieme a Gergiev. Il 'caso Netrebko' è rientrato qualche tempo dopo, quando la stessa artista, sempre attraverso i social, si è dichiarata esplicitamente contro la guerra della Federazione Russa e ha annunciato di riprendere i suoi impegni in Europa.

Curiosamente, subito dopo il suo annuncio, il teatro di Novosibirsk ha cancellato un suo concerto in programma ("vivere in Europa e l'opportunità di esibirsi in luoghi europei si sono rivelati più importanti per lei del destino della Patria. Oggi non è il momento in cui si possono sacrificare i principi per il bene di condizioni di vita più confortevoli. Ora è il momento di fare una scelta. Non dobbiamo temere che ci siano figure culturali che rinunciano alla loro terra d'origine", la motivazione dalla città siberiana). Va detto che di Netrebko si ricorda una fotografia dell'artista con la bandiera della 'Novorossia' (il tentativo di federazione di Donetsk e Luhansk) insieme al leader separatista Oleh Tsarov, nel 2014.