La Scala in scena per salvare la villa di Verdi a Sant'Agata

La Scala in scena per salvare la villa di Giuseppe Verdi. Da giovedì 6 aprile sono in vendita i biglietti per l’anteprima di Macbeth di Verdi del prossimo 15 giugno (ore 20), serata i cui proventi andranno devoluti all'iniziativa Viva Verdi con cui il Ministero della Cultura, in collaborazione con i teatri lirico-sinfonici italiani, sostiene il progetto di salvaguardia, promozione e valorizzazione di Villa Verdi, la casa-museo del compositore a Sant’Agata di Villanova sull’Arda nel Piacentino.

Il programma completo per salvare la villa del compositore comprende 14 iniziative: l’apertura è stata la prova generale di Aida all’Arena di Verona il 10 febbraio mentre il Macbeth al Teatro alla Scala il 15 giugno chiude il calendario. L’anteprima della Scala del 15 giugno è in vendita allo stesso prezzo delle altre rappresentazioni (da 10 a 252 euro) con la possibilità di aggiungere un’ulteriore donazione.

Il Macbeth in scena, ambientato in un presente o futuro inquietante, è diretto dal regista Davide Livermore e si muove negli spazi monumentali e ricchi di riferimenti all’architettura di Piero Portaluppi disegnati da Giò Forma, mentre i costumi sono di Gianluca Falaschi. Sul podio Giampaolo Bisanti, direttore milanese al suo secondo titolo scaligero dopo il successo ottenuto con Adriana Lecouvreur. Protagonista è come il 7 dicembre 2021 Luca Salsi, baritono verdiano di riferimento dei nostri anni, mentre Lady è Ekaterina Semenchuk, anche lei intensa interprete di alcune recite nel dicembre 2021. Completano i ruoli principali Jongmin Park come Banco e Fabio Sartori come Macduff.