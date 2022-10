Scali ferroviari, tutto legittimo: la sentenza del Consiglio di Stato

E' legittimo l'accordo di programma per la rigenerazione degli scali ferroviari sottoscritto a giugno 2017. Lo ha deciso il Consiglio di Stato, ultimo grado della giustizia amministrativa, respingendo l'appello presentato nel 2020 da alcuni residenti vicino allo Scalo Farini contro la sentenza del Tar lombardo, che a sua volta aveva rigettato un ricorso per chiedere l'annullamento dell'accordo.

Il documento era stato sottoscritto dal Comune di Milano, Regione Lombardia, Ferrovie dello Stato, Fs Sistemi Urbani, Rfi e Savills. Da lì si era partiti per elaborare i progetti di riqualificazione di aree che risultano oggi per lo più abbandonate. Tra i programmi principali, i due parchi allo Scalo Farini e allo Scalo San Cristoforo e il villaggio olimpico allo Scalo Romana.

"Siamo molto soddisfatti della sentenza, attesa da tempo - commenta l’assessore alla rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi -. Finalmente non ci sono più ombre su uno dei più grandi progetti di ricucitura e riqualificazione cittadina in Italia e in Europa. Non abbiamo mai dubitato della legittimità dell’accordo di programma, che ci permetterà di recuperare, destinandole a diverse funzioni, sette aree ferroviarie dismesse, 1,250 milioni di metri quadrati da restituire ad un utilizzo pubblico, tra nuovo verde, servizi edilizia residenziale, anche sociale, attrezzature pubbliche e di interesse pubblico". Secondo i ricorrenti, le dotazioni pubbliche e gli standard di verde e servizi sarebbero stati insufficienti, ma, come già deciso in precedenza dal Tar, anche il Consiglio di Stato ha ritenuto l'accusa infondata.

Al termine delle riqualificazioni, Milano avrà 675mila metri quadrati di verde, pari al 65% della superficie complessiva, e almeno il 32% delle volumetrie previste destinate a funzioni non residenziali. E poi 97 milioni di euro per interventi sulla circle line, 50 dei quali garantiti da Fs Italiane.