Stanziati 11 milioni di euro per costruire il nuovo campus di Brera

I soldi ci sono e così anche il progetto (redatto dal Politecnico), non sono ancora state individuate le imprese che trasformeranno i disegni in realtà, ma per questo non resta che aspettare. È quasi realtà il nuovo campus dell'Accademia di Brera che verrà realizzato all'interno dell'ex scalo ferroviario Farini di Milano. Nella giornata di oggi, martedì 3 maggio, regione Lombardia ha stanziato 11 milioni di euro che serviranno a trasformare i disegni in realtà. Per il momento non sono state rese note le tempistiche per l'avvio dei lavori ma da palazzo Lombardia fanno presente che "il progetto presenta le caratteristiche per essere avviato in breve tempo".

Il cantiere dovrebbe partire a breve, come sottolineato dal presidente della regione, Attilio Fontana: "A breve potranno essere avviati i lavori grazie alla collaborazione con il Politecnico, cui si deve il supporto tecnico, che testimonia il forte lavoro di sinergia tra le accademie milanesi", ha spiegato il governatore.

Il nuovo polo dell'accademia, comunque, non sostituirà la storica sede nel cuore di Milano, nata nel Settecento quando non si prevedeva che l'edificio avrebbe accolto 5mila studenti e circa 400 professori. Il nuovo edificio affiancherà la storica sede e riunirà le sedi distaccate tra viale Marche e Arcore; sarà un campus sul modello universitario, aperto alla città, con uno spazio per l'esposizione dei lavori degli studenti. Il progetto, nel dettaglio, coinvolge due lotti dell'ex scalo ferroviario: uno di 18.800 metri quadrati per aule e laboratori, l'altro di 3.000 metri quadri (con altri 10mila metri quadrati di diritti edificatori), dove invece verrà costruita una residenza in housing sociale per professori e studenti. I soldi stanziati dalla Regione, nel dettaglio, serviranno per realizzare aule didattiche e laboratori per il corso di progettazione e nuove tecnologie

"Desideriamo rivolgere un sentito ringraziamento alla Regione e in particolare alla lungimiranza del suo presidente per l'attenzione e il sostegno riservataci, fin dall'inizio, in un periodo storico difficile come questo - ha commentato Livia Pomodoro, presidente dell'accademia di Brera -. Quello che andremo a svolgere è un lavoro particolarmente utile e importante per la comunità nazionale e internazionale. Un campus che saprà accogliere molti studenti e contribuirà a rendere ancora più grande Milano e la Lombardia".