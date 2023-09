Daniele Scardina torna sui social: il messaggio dopo la grande paura

Il sorriso e il pugno chiuso, verso l'obiettivo del telefono. Daniele Scardina torna sui social dopo la grande paura dello scorso febbraio, quando il pugile 31enne si era accasciato al suolo nella palestra di Rozzano in cui si stava allenando finendo poi in ospedale in fin di vita.

Adesso, dopo lunghe settimane in terapia intensiva e un lavoro di riabilitazione, la situazione è decisamente migliorata. "Sarebbe bello essere qui oggi per dirvi di aver raggiunto il traguardo. Purtroppo non è ancora così, ma sono un uomo di fede e penso che il bello sia proprio questo: stupirmi di me stesso a ogni miglioramento ed essere grato per essere qui a scrivervi questo messaggio quando pochi mesi fa lottavo per sopravvivere", ha scritto "King Toretto" sul suo profilo Instagram.

"La riabilitazione richiede tanto duro lavoro sia fisico, sia mentale e questo non mi permette di rispondere a tutti i vostri messaggi di incoraggiamento e supporto, ma piano piano lo farò. Vi ringrazio infinitamente per l’affetto e il sostegno che mi avete sempre dimostrato, anche quando non potevo vederlo e sentirlo", le parole di Scardina. Che ha poi concluso con una promessa: "I’m coming back", "sto tornando".