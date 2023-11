Quello che Scaroni (Milan) avrebbe voluto sentire da Sala sullo stadio

Il presidente del Milan Paolo Scaroni si è detto rammaricato di non avere convinto abbastanza Beppe Sala, sindaco di Milano, sul nuovo stadio che Milan e Inter avrebbero voluto realizzare nell'area di San Siro accanto all'attuale Meazza, dopo avere demolito l'impianto storico. Scaroni ne ha parlato al Lombardia World Summit del 2023, in corso in Regione Lombardia venerdì 24 novembre.

In particolare, Scaroni ha detto che avrebbe voluto convincere il sindaco a dire ai milanesi: "Io, da sindaco, voglio dotare Milano del più bello stadio al mondo, senza tirare fuori una lira". I due club non hanno ancora abbandonato formalmente il progetto di costruire un nuovo impianto in città, a San Siro, ma entrambi stanno procedendo con i loro 'piani B', il Milan a San Donato Milanese e l'Inter a Rozzano.

Il presidente del Milan, poi, ha sottolineato che il Meazza è stato costruito e rimodernato con i soldi dei contribuenti, ma questa volta Sala aveva la possibilità di dire ai cittadini che "lo stadio stupendo" non sarebbe stato pagato dai contribuenti, ma direttamente dai due club. "Questo lessico, che mi sarebbe piaciuto ascoltare dall'amministrazione comunale, non sono mai riuscito a trovarlo", ha concluso Scaroni, spiegando poi che la costruzione dell'impianto del Milan a San Donato Milanese verrebbe avviata alla fine della stagione 2024/2025, e che l'inaugurazione si potrebbe calendarizzare per la stagione 2028/2029.

Resta il dubbio se le parole che Scaroni avrebbe voluto sentire da Sala, rivolte ai milanesi, sarebbero state sufficienti. In questi anni si è molto parlato dei progetti di ristrutturazione del Meazza, che sarebbero costati molto meno (e avrebbero inquinato molto meno rispetto alla demolizione, che da sola solleverebbe una quantità enorme di anidride carbonica nell'aria della città). Progetti respinti dai due club, che li giudicavano insufficienti per i loro obiettivi di massimizzare i ricavi e realizzare una struttura moderna: contestazioni sempre respinte, tuttavia, dai progettisti, secondo cui i ricavi sarebbero stati gli stessi di un ipotetico stadio nuovo di zecca.

Il vincolo sul Meazza

Sul Meazza pende un possibile vincolo culturale che scatterebbe nel 2025, a 70 anni dalla costruzione del secondo anello, secondo due pareri della sovrintendenza su cui il Comune ha presentato un ricorso al Tar, per il quale è stato però sollevato un dubbio di competenza, con conseguente rinvio.