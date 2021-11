A Milano torna Scatole di Natale, l'iniziativa virale sui social

A Milano torna Scatole di Natale, l'iniziativa che nel 2020 era diventata virale sui social riscuotendo un enorme successo. Il progetto, come ormai già noto, punta a regalare anche ai più bisognosi un momento di gioia durante le festività.

Come contribuire

Come lo scorso anno, per partecipare all'iniziativa, che era stata ideata dalla bocconiana Marion Pizzato, è necessario prendere una scatola di scarpe e metterci dentro, come scrivono gli organizzatori, una cosa calda, una cosa golosa, un 'passatempo', un prodotto di bellezza e un 'biglietto gentile'.

"Importante - viene sottolineato sulla pagina Facebook di Scatole di Natale - ogni cosa deve essere nuova o in ottimo stato!". Ogni famiglia, naturalmente, può preparare più di una scatola anche coinvolgendo i più piccoli.

Una volta preparata la/e propria/e scatola/e si potrà consegnare:

in uno dei punti di raccolta di Milano e hinterland - costantemente aggiornata (Facebook)

(nel caso non si trovi un referente nella propria zona) direttamente al magazzino (data e luogo saranno pubblicati su Facebook nelle prossime settimane).

Chi volesse far da referente per il proprio quartiere, la propria zona o scuola deve scrivere una mail all'indirizzo scatoledinatalemilano@outlook.com con i propri dati (nome, cognome, telefono e mail + nome scuola o zona) , autorizzando a pubblicarli sulla pagina. I referenti, poi, dovranno portare le scatole raccolte al magazzino o direttamente alle associazioni che avranno aderito all’iniziativa.

Per chi si fa carico del suo condominio, ufficio etc. basterà portare le scatole nel magazzino nei giorni dedicati o mettersi d'accordo con il referente di zona. Per ogni domanda sul punto raccolta fare riferimento al referente di quella zona via mail o telefono. Venerdì 19 e sabato 20 novembre poi venerdì 26 e sabato 27 novembre. Queste le date ufficiali di consegna al magazzino, ma ogni ambasciatore può decidere il giorno, luogo e orario della sua raccolta.

"Come far diventare 'La Scatola di Natale' un’azione grande? - scrive Marion Pizzato -. Ognuno può diventare ambasciatore o referente della propria scuola, ufficio, condominio, zona. Fare girare questo messaggio sui tuoi gruppi Whatsapp. Ognuno può prendersi in carico la nuova ricerca di ambasciatori per nuovi punti di raccolta ed estendere l'azione su tutta Milano. Il gesto costa pochissimo, il tempo dedicato non è niente ma la resa e la felicità di chi riceverà in dono queste scatole sarà immensa! Abbiamo riscontrato un grandissimo successo l’anno scorso ma possiamo fare ancora di piu in questo natale 2021 e aiutare chi ne ha più bisogno a festeggiare il periodo natalizio con il cuore un po' più leggero!".