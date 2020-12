Milano, arrivano le Scatole di Natale per i bisognosi: l'iniziativa virale sui social

Chiunque abbia un profilo Facebook non può non averle viste, perché sono proprio ovunque. Stiamo parlando delle Scatole di Natale, i pacchi dono da assemblare e donare ai più bisognosi in vista delle feste. A ideare l'iniziativa diventata virale (questa volta in senso buono anche se siamo ancora nel 2020) è stata Marion Pizzato, giovane mamma ed ex bocconiana. Ma la sua idea di fare qualcosa di concreto per chi è meno fortunato ha conquistato tutt'Italia rimbalzando senza sosta da una città all'altra e ricevendo migliaia di adesioni. Ecco come funziona.

Come funziona Scatole di Natale

Chi vuole partecipare al progetto solidale non deve fare altro che prendere una scatola, quelle delle scarpe vanno benissimo, e mettere dentro: una cosa calda (guanti, sciarpa, cappellino, maglione, coperta o simili); una cosa 'golosa'; un passatempo (libro, rivista, sudoku, matite ecc.); un prodotto di bellezza (crema, bagno schiuma, profumo); e un biglietto con parole gentili. Le tipologie di scatole sono tre a seconda dei destinatari: per uomo, donna o bambino.

La 'cosa calda' e il 'passatempo' possono essere usati ma in buono stato - come viene precisato dagli organizzatori -, la 'cosa golosa' deve essere cibo non deperibile (e nuovo), il prodotto di bellezza deve essere nuovo e il biglietto scritto per 'scaldare il cuore' di chi aprirà la scatola. Inoltre, per quanto riguarda la 'scatola bambino', è necessario indicare sempre età e sesso sul pacco; quanto al prodotto di bellezza in questo caso si può optare per dentifricio o uno spazzolino per bambini o gioiellini, e come biglietto è perfetto un disegno fatto da un altro bambino.

Dopo aver inserito tutti gli oggetti nella scatola, la si può decorare scrivendo in un angolo se è destinata a una donna, un uomo oppure un bambino. "Ovviamente - scrivono gli ideatori - una famiglia può preparare più di una scatola, è un'attività bellissima da far fare ai bambini per renderli partecipi dell'azione e dargli la consapevolezza di essere bambini fortunati".

Dove e quando portare le Scatole di Natale a Milano

Se si hanno figli è possibile consegnare le scatole alle referenti volontarie della scuola (per info scrivere a scatoledinatalemilano@outlook.com o Facebook/Scatole di Natale Milano), che le raccoglieranno venerdì 4 e 11 dicembre e le porteranno poi direttamente ad una delle associazioni sostenute dal progetto, tra cui Amici di don Palazzolo onlus.

Per chi invece non ha legami con la scuola, sempre il 4 e l'11 dicembre, al parcheggio dello stadio San Siro, sarà possibile lasciare le scatole alla persona referente (per info scrivere a scatoledinatalemilano@outlook.com o Facebook/Scatole di Natale Milano). Naturalmente sarà obbligatorio arrivare con mascherina e gel disinfettante. Di seguito la lista di tutti gli altri punti raccolta a Milano.

GUARDATE POST QUI SOTTO PER LISTA PUNTI RACCOLTA MILANO - Se non trovate una referente ci sono 4 momenti di raccolta... Scatole di Natale - Milano su Mercoledì 2 dicembre 2020

"Il gesto costa pochissimo - si legge sulla pagina social del progetto - il tempo dedicato non è niente ma la resa e la felicità di chi riceverà in dono queste scatole sarà immensa! Facciamo una cosa bella da ricordare in quest'anno 2020 catastrofico e aiutiamo chi ne ha più bisogno a festeggiare il periodo natalizio con il cuore un po' più leggero".