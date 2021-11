Scatole di Natale per i più sfortunati: l'iniziativa a Milano

E' tornata nel 2021 l'iniziativa delle scatole di Natale per i bisognosi. A riproporla è ancora Marion Pizzato, dopo il successo del 2020 quando furono preparate e raccolte circa 50 mila scatole. Quest'anno il periodo di raccolta in città avverrà dal 19 al 28 novembre e tutti sono invitati a partecipare. Si tratta, appunto, di preparare scatole con poche e semplici regole, per trasformarle in un regalo per una persona più sfortunata.

Si tratta di prendere una scatola da scarpe e riempirla con "una cosa calda, una cosa golosa, un passatempo, un prodotto di bellezza e un biglietto gentile". Poi la scatola si chiude, la si decora e si scrive per chi è destinata: uomo, donna o bambino (con relativa fascia d'età per i bambini).

Ma che cosa si può mettere in concreto? La regola generale è che siano prodotti utili ma soprattutto nuovi o in ottimo stato: oggetti usati, stropicciati o rovinati non farebbero altro che 'ricordare' al destinatario la sua condizione più sfortunata. Quindi, andando con ordine: una cosa calda, ovvero guanti, sciarpa, cappellino o calze calde. Vanno bene, ma solo per i bambini, indumenti come maglioni, felpe o tutine. E poi una cosa golosa: caramelle, cioccolatini, biscotti e così via, a patto che siano nuovi e confezionati, non liofilizzati, non da cucinare, non deperibili a breve.

E ancora un passatempo: un quaderno, matite colorate, libro, parole crociate, sudoku, biglietto della lotteria o giochino in formato viaggio (per i bimbi potete mettere sia un passatempo che un giochino in ottimo stato). Anche qui, la raccomandazione è che non si tratti di oggetti usati. Ed infine, un bigliettino d'aguri, senza sottolineare la situazione economica del destinatario.

Preparata la scatola, la si può consegnare in uno dei punti di raccolta che verranno organizzati oppure direttamente al magazzino, il 19, 20, 26 e 27 novembre. La cosa migliore per seguire le informazioni è quella di collegarsi alla pagina Facebook dell'iniziativa, dove verranno fornite infomazioni più dettagliate sui luoghi di ritiro delle scatole.