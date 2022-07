Dal 5 luglio in Lombardia il medico e il pediatra si sceglie in farmacia

Da martedì 5 luglio, in circa tremila farmacie lombarde si potrà scegliere o revocare il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, senza appuntamento, portando semplicemente la propria tessera sanitaria. La novità era stata annunciata qualche settimana fa, in seguito ad un esperimento pilota lanciato nel 2014 in 86 farmacie dell'Ats Brianza.

Fino al 4 luglio era possibile cambiare o revocare il medico o il pediatra recandosi allo sportello delle Asst oppure online attraverso il fascicolo sanitario elettronico, tramite Spid o carta d'identità elettronica (a patto in questo caso di possedere un lettore magnetico). Alternativamente, a partire dall'emergenza covid, alcune Asst avevano predisposto un modulo online da riempire per essere ricontattati.

Secondo l'assessora regionale al welfare Letizia Moratti, la possibilità di scegliere il medico in farmacia è "un servizio importante che ha l'obiettivo di facilitare la vita ai cittadini, specie le persone anziane o che hanno poca dimestichezza con l'informatica". Un servizio che gli stessi utenti chiedevano a gran voce, secondo la presidente di Federfarma Lombardia Annarosa Racca: "E' un'importante semplificazione e, al tempo stesso, una nuova attestazione di stima dalla regione, che dimostra di credere nelle farmacie come avamposto capillare del servizio sanitario sul territorio".

Ma mancano i medici

Il vero problema sul medico e sul pediatra di famiglia, semmai, è comunque la loro scarsità. In Lombardia (come nel resto del paese) ce ne sono troppo pochi in rapporto alla popolazione e soprattutto manca il ricambio generazionale: molti sono prossimi alla pensione e pochi giovani decidono d'intraprendere questa professione. Il risultato è che, nella città di Milano, in vari quartieri non ci sono medici. A quel punto, sceglierlo online o in farmacia cambia poco.