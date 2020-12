Neve, a Milano come in montagna: ci si diverte con sci, snowboard e slittini

Discese in slittino, sci di fondo ed evoluzioni in snowboard. Non siamo in una località di montagna ma in diversi quartieri e parchi di Milano, primo tra tutti il Monte Stella, zona San Siro, dove molti cittadini lunedì sono arrivati dopo aver avuto la stessa idea: approfittare dell'intensa nevicata per praticare sport e divertirsi. E la stessa cosa si è verificata anche in altre zone della città.

Alcuni adulti sono arrivati fino in via Ippodromo facendo fondo, mentre diversi bambini hanno passato un momento di spensieratezza scendendo la montagnetta di San Siro su un bob. E poi i giovani non hanno rinunciato a discese con snowboard e sci. Le stesse scene si sono viste anche in altre zone del capoluogo lombardo, come la Collina dei ciliegi di Bicocca e il Parco Lambro. E qualcuno ha provato a portare gli sci anche alla Biblioteca degli alberi, in zona Isola, e a City Life.

In un momento in cui l'emergenza sanitaria è ancora lontana dall'essere rientrata e gli impianti sciistici restano chiusi in tutt'Italia, l'intensa nevicata di lunedì ha portato un momento di gioia ai milanesi di tutte le età che sui social hanno lasciato commenti ironici come "Montagnetta is the new Mont Blanc", "sui monti di Milano" e ancora "chi l'ha detto che è vietato sciare?" e "se gli impianti sono chiusi, la neve viene da te".