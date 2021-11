In Lombardia la montagna riparte con una nuova stagione sciistica

Dopo lo stop imposto dalla pandemia la nuova stagione sciistica lombarda è pronta a ripartire. Tra il 27 novembre e il 4 dicembre si tornerà a sciare in 27 impianti di sci, su 476 piste da discesa, 324 chilometri per lo sci di fondo e 14 snowpark. Oltre allo sci, le montagne della Regione offrono la possibilità di praticare sport che vanno dalla fatbike alla sleddog (slitta trainata da cani), passando per lo snow tubing, una sorta di rafting su neve.

"Ci auguriamo non ci sia alcun tipo di chiusura e limitazione e che la stagione invernale turistica si possa svolgere nella sua assoluta pienezza - ha commentato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana durante la conferenza stampa di presentazione di mercoledì 24 novembre -. La Lombardia è regina della produttività e il turismo sta avendo sempre più successo".

Palazzo Lombardia "ha investito oltre 2 milioni e mezzo per specifiche azioni di promozione per la stagione invernale - ha sottolineato l'assessore al Turismo, Lara Magoni - con un piano di comunicazione media multicanale e digital rivolto al mercato europeo e nazionale, utilizzando il soggetto creativo della campagna 'Vorrei la vedessi come me. Ogni giorno'".