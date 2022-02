A Milano la "scuola" per diplomarsi "sciabolatori" di champagne

Parola d'ordine: sciabolare. A Milano esiste un'accademia amatoriale, la "Sabrage Academy", che permette agli appassionati del genere di diplomarsi "sabreur", così da diventare degli "sciabolatori" di champagne riconosciuti.

"Sciabolare Champagne, Trentodoc, Franciacorta, Alta Langa o Prosecco non importa. Quello che importa è sciabolare. Il sabrage è diventato uno dei riti più trendy del momento, soprattutto tra i più giovani. Si esce a fare un aperitivo con gli amici e si sciabola: con l’iPhone, un bicchiere, una carta di credito", spiegano gli organizzatori del corso. "Se il sabrage è tornato alla ribalta come gesto di festa e di libertà, cresce anche la richiesta di saperne di più di questo rito napoleonico arrivato intatto fino ai giorni nostri", chiariscono.

Da qui l'idea di organizzare dei corsi in quella che viene definita "la prima accademia amatoriale italiana per diplomarsi sabreur". Il primo appuntamento è per il 4 marzo, nel ristornate Testina di via Abbadesse 19, dove si terranno le lezioni per i "principianti": sono previsti "una parte teorica di circa 45 minuti e una parte pratica in cui ogni partecipante si esercita nella sua prima sciabolata".

"Prima di capire come eseguire una sciabolata perfetta, senza fuoriuscita di liquido e in totale sicurezza, si scopriranno storie e aneddoti legati sia al sabrage sia al mondo delle bollicine: dall’evoluzione delle bottiglie e dei tappi di vino nella storia all’invenzione della gabbietta, passando attraverso curiosità legate al bon ton come, ad esempio, a chi servire per primo il vino a tavola, come si impugna il calice, come si brinda, come si stappa una bottiglia di bollicine in modo tradizionale", annunciano dall'accademia.

Per chi invece ha già dimestichezza con le sciabolate, il 14 marzo - sempre al Testina - ci sarà una sorta di master, con gli aspiranti sabreur che, oltre alle nozioni teoriche, si troveranno a fare i conti con un formato da 0,75, un magnum e un jeroboam da 3 litri.