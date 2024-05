Sciami di api per le strade di Milano: ecco cosa sta succedendo

Sole, caldo e sciami di api per la città. È quello che sta succedendo nella giornata di sabato 11 maggio, prima vera giornata di caldo estivo. In poche ore i vigili del fuoco hanno portato a termine sei interventi dalle vie della metropoli lombarda e dell’hinterland. Tutti con al centro gli insetti impollinatori.

Il primo caso si è materializzato in piazza Assunta a Milano (zona Vigentino), poco dopo sono arrivate altre cinque chiamate sempre per lo stesso motivo: in via Padova a Legnano, in via Montenevoso a Rho, viale Previdenza a Cusano Milanino, via Oberdan a Parabiago e largo Ungaretti ad Arese.

Perché le api sciamano

"Si tratta della sciamatura, un fenomeno che fa parte del ciclo vitale annuale dell'alveare ed è il modo in cui si riproducono le famiglie di api", aveva spiegato qualche anno fa a MilanoToday Giampaolo Palmieri, direttore dell'Apas (associazione produttori apistici della provincia di Sondrio).

Nello specifico "L'ape regina vecchia lascia e abbandona la situazione già costruita e consolidata dell'alveare in favore della nuova regina che deve nascere - aveva proseguito Palmieri -. In questo modo lo sciame, che va considerato come un super-organismo, si divide e le api operaie decidono con chi stare: o con la nuova regina (e quindi restano nel loro vecchio alveare) oppure tentare la sorte con la vecchia regina e colonizzare nuovi territori. In questo caso le api mandano avanti delle esploratrici che una volta trovato il luogo adatto comunicano la scelta allo sciame ed è proprio in questo momento che si verifica il fenomeno: la migrazione vera e propria".

Il fenomeno non è pericoloso per le persone: "Durante la sciamatura le api portano con sé il 50% delle risorse di miele dell'alveare, sostanze utili per la costruzione della nuova base; difficilmente attaccano briga con i nuovi 'vicini' e quindi con le persone. La situazione, invece, cambia se lo sciame ha affrontato il un lungo volo".

La sciamatura è un fenomeno prevalentemente primaverile, che dura usualmente due o tre settimane, e dipende dalle condizioni del meteo. Occasionalmente possono però verificarsi sciamature fuori periodo, in estate inoltrata, di solito causate da problemi sanitari.