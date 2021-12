La Scala sposta lo spettacolo per evitare lo sciopero: i lavoratori ne proclamano un altro

La Scala prova l'anticipo, i lavoratori replicano. È a rischio la rappresentazione dell’opera Macbeth di Giuseppe Verdi in programma mercoledì 15 dicembre al Piermarini. La "bomba" è esplosa nelle scorse ore, quando la direzione del teatro ha deciso di anticipare l'appuntamento inizialmente previsto per il 16 dicembre, giorno in cui ci sarà lo sciopero generale indetto da Cgil e Uil per protestare contro la manovra del governo Draghi.

"Sentiti gli artisti e i rappresentanti dei lavoratori, la direzione del teatro alla Scala ha stabilito che, in considerazione dello sciopero generale indetto per il giorno 16 dicembre, la rappresentazione dell’opera Macbeth di Giuseppe Verdi prevista per quella data sarà anticipata a mercoledì 15 dicembre alla stessa ora. Il teatro ringrazia gli artisti coinvolti e tutti i lavoratori per la sensibilità dimostrata", avevano fatto sapere dal Piermarini in una nota.

Una nota che, evidentemente, non è piaciuta a tutti. Tanto che la Cub ha deciso di proclamare un nuovo sciopero, previsto proprio per il 15 dicembre, giorno scelto dalla Scala per evitare l'agitazione del 16. "Per bypassare lo sciopero generale si gioca d’anticipo: Dominique Meyer, sovrintendente e direttore artistico della Scala di Milano ha elaborato un piano che consenta al teatro di aggirare lo sciopero indetto da Cgil e Uil per tutte le categorie di lavoratori. Lo spettacolo programmato per giovedì 16 andrà infatti in scena il giorno prima e la stampa riporta che l’iniziativa intrapresa ha raccolto il favore di artisti e rappresentanti dei lavoratori", si legge in una nota della confederazione unitaria di base.

"Se i sindacati anziché battersi per la riuscita dello sciopero invece lavorassero per sabotarlo si tratterebbe di un fatto molto grave oltre che un pericoloso precedente. Lo sciopero di giovedì 16 dicembre non è indetto dalla Cub e riteniamo i suoi obiettivi parziali e limitati ma ci opponiamo fermamente all’operazione che per vanificare uno sciopero rende mobile uno spettacolo", hanno proseguito dalla sigla.

"Noi agiamo in difesa dei diritti dei lavoratori, dei nostri obiettivi e del diritto di sciopero, proclamiamo quindi sciopero generale, di 24 ore, al teatro alla Scala per mercoledì 15 dicembre 2021. Tutti i lavoratori possono aderire - hanno concluso dalla Cub - e chiediamo loro di farlo".