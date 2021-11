Sciopero alla Dhl di Carpiano (Milano): i lavoratori bloccano il magazzino

Merci e magazzino paralizzati dai lavoratori in sciopero. Succede nella sede Dhl Express di Carpiano, hinterland sud di Milano.

A indire la mobilitazione il sindacato Sì Cobas che, come si legge in una nota, la motiva così: "La società Muteki operante all'nterno di questo magazzino non si è presentata all'incontro che era fissato nel momento di sciopero generale dell'11 ottobre; in più ha sospeso un lavoratore per futili motivi".

La richiesta degli operai in protesta - che non hanno consentito l'ingresso delle merci - è che l'azienda si presenti per instaurare un dialogo con loro e ascoltare le loro richieste. Inoltre, sottolinea Sì Cobas, deve riconoscere il sindacato cui appartengono. "Andremo avanti a oltranza, finché non ci sarà una trattativa", chiosa la sigla sindacale.