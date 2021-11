Perché alcuni infermieri in Lombardia minacciano lo sciopero?

"Togliere dall'ambulatorio generale tutti gli infermieri e mettere gli operatori sociosanitari (Oss), durante l'attività di libera professione, genera uno squilibrio nelle competenze e nelle responsabilità, oltre al diverso trattamento economico". Con questa motivazione che il Sindacato generale di base Sgb Lombardia annuncia ai vertici dell'Istituto nazionale tumori (Int) e alla Prefettura di Milano di aver aperto la procedura per l'indizione dello sciopero nei servizi essenziali (legge 146/90 e 83/2000).

Sgb è sul piede di guerra. Nel mirino dei rappresentanti dei lavoratori una proposta illustrata in una riunione il 5 novembre, sulla quale esprimono "netto disaccordo". Tema: i compensi per il personale del comparto, per l'attività di supporto alla libera professione intramuraria. Oggetto del contendere: quanto scritto in una bozza di accordo circolata.

Nel documento si parla di una "apposita ricognizione che è stata operata presso i dirigenti medici coinvolti, a seguito della quale si è confermato che il supporto richiesto nell'ambito dell'attività libero professionale intramuraria svolta presso il poliambulatorio" della Fondazione Irccs "non prevede lo svolgimento di attività proprie della professione infermieristica", e necessita invece "di attività proprie del profilo dell'operatore socio sanitario", quindi pagate 25 euro secondo i compensi ribaditi nella bozza di accordo, contro i 55 euro che verrebbero pagati invece per un'attività infermieristica.

"Com'è possibile questo?", è la domanda posta da Sgb, secondo quanto spiegato all'Adnkronos Salute. "Come può cambiare il quadro delle figure necessarie in un ambulatorio, solo sulla base del fatto che la stessa attività venga svolta in libera professione oppure no? Gli infermieri esigono più rispetto da questa amministrazione. Queste scelte creano uno squilibrio, oltre a stabilire la corresponsione inferiore rispetto a quello dovuto fino a oggi".