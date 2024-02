Niente malattia e feste non pagate: sciopero dei lavoratori dell'hotel di Milano

Niente lavoro. Sciopero lunedì mattina all'hotel B&b di via Ornato, in zona Affori. A proclamare l'agitazione è stata la sigla Si Cobas, che ha anche organizzato un picchetto fuori dalla struttura con i lavoratori in protesta schierati bandiere in pugno all'ingresso dell'albergo.

Ad astenersi dal lavoro sono state le cameriere ai piani e i facchini iscritti al sindacato. I lavoratori - si legge in una nota della sigla - "denunciano alla cooperativa appaltante, che ha 5 situazioni simili in appalto, il trattamento di lavoro con l'applicazione di un contratto che non prevede il pagamento della malattia, delle roll, della quattordicesima e delle festività". Ma non solo. Perché le "ore supplementari vengono pagate a cottimo la miseria di 6,20 euro lordi all'ora".

"Il lavoro va pagato, il lavoro deve essere dignitoso per tutti e tutte - l'appello del sindacato Si Cobas -. Basta con lo sfruttamento della classe lavoratrice".