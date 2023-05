Blocco al magazzino della Coop, attimi tensione: due facchini feriti

Da una parte circa 130 facchini in sciopero, dall'altra le forze dell'ordine. Attimi di tensione in via Aldo Moro a Pieve Emanuele nella mattinata di lunedì 15 maggio dove polizia e carabinieri hanno rimosso il picchetto dei lavoratori che dallo scorso 4 maggio stavano bloccando il magazzino della Coop.

Le forze dell'ordine - in tenuta antisommossa - hanno sollevato di peso diversi facchini che si erano radunati. Durante le operazioni due uomini di 44 a 25 anni sono rimasti leggermente feriti e sono stati accompagnati in codice verde al pronto soccorso. Le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni. Dal sindacato Sì Cobas fanno sapere che le proteste proseguiranno.

Nel frattempo nei supermercati Coop iniziano a scarseggiare alcuni prodotti. Nei punti vendita in cui ciò avviene, Coop ha posizionato una serie di cartelli che recitano: "I prodotti di questo scaffale sono momentaneamente non disponibili per cause indipendenti dalla nostra volontà".

I motivi dello sciopero

I lavoratori della logistica stanno scioperando per chiedere un aumento del salario, l'adeguamento dei livelli e l'introduzione dei ticket per la mensa e dell'indennità di malattie. Un'altra richiesta è la cessazione di trasferimenti presso altri impianti Coop. La scorsa settimana, quattro partecipanti al presidio avevano fatto ricorso alle cure dei sanitari del 118 per contusioni in seguito a scontri con le forze dell'ordine.

Sabato 13 maggio una delegazione sindacale del Si Cobas si è incontrata con la cooperativa di lavoratori e la Legacoop Lombardia per avviare un tavolo di trattativa. "Questo grazie alla determinazione dei lavoratori - aveva scritto in una nota del Si Cobas - e alla tenuta dell'organizzazione fuori ai cancelli per far valere le proprie ragioni".