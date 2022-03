Sciopero generale in arrivo: gli orari della metro Atm

L'8 marzo sarà una giornata da ricordare per i pendolari di Milano: uno sciopero del personale Atm mette a rischio i mezzi del trasporto locale(metro, bus e tram). La conferma, dopo l'annuncio sul sito del ministero, arriva anche dall'Azienda trasporti milanesi che sul proprio portale ha pubblicato una nota con gli orari garantiti e quelli a rischio. La protesta, ricordiamo, è stata proclamata dalla Confederazione unitaria di base (Cub): uno sciopero generale nazionale di tutti i settori pubblici e privati di 24 ore, a cui ha aderito il sindacato Cub Trasporti.

Gli orari di metro, bus e tram Atm per lo sciopero

Le metropolitane sono garantite per tutta la giornata. Potrebbero esserci conseguenze sul servizio dopo le 18. Bus, tram e filobus potrebbero non essere garantiti dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18. Per la funicolare Como-Brunate, gestita sempre da Atm, lo sciopero potrebbe avere conseguenze sul servizio dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 al termine del servizio.

Sciopero, gli orari delle linee Agi

Potranno avere ritardi o essere cancellate le corse delle linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 e Smart Bus in partenza nella fascia oraria compresa tra le 8:45 e le 14:59 e dopo le 18. Saranno garantite le corse in partenza dai capolinea dalle 5:30 alle 8:44 e dalle 15:00 alle 17:59. Maggiori informazioni saranno disponibili sul sito autoguidovie.it/

Perché c'è sciopero l'8 marzo?

Lo sciopero, secondo gli organizzatori, è stato indetto "per la tutela della salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori; per il rinnovo della moratoria sui licenziamenti; per la salvaguardia dei diritti nel lavoro agile; per un welfare pubblico e universale; per una pensione dignitosa a 60 anni di età; per il diritto al lavoro, a salari e carriere senza discriminazioni, soprattutto per le donne; contro le politiche di austerity; contro la forma di controllo classista; contro la precarietà lavorativa e sociale".