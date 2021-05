Troppe verifiche e interrogazioni al rientro in presenza: sciopero al liceo Manzoni

Troppe verifiche al ritorno in classe dopo il periodo di didattica a distanza. Al liceo classico Manzoni di Milano, uno degli istituti secondari più prestigiosi della città, non ci stanno. E lunedì 10 maggio alcuni degli studenti hanno indetto uno sciopero, ritrovandosi nel cortile della scuola per un'assemblea.

"Quest'oggi - si legge in una nota diffusa sui social network dal Collettivo Politico Manzoni - abbiamo nuovamente occupato il cortile della nostra scuola per protestare contro le condizioni che si trovano ad affrontare studenti e studentesse al rientro: l'unica prospettiva che ci viene proposta è quella di una scuola utile solo a mettere voti, rimandare, mettere note e bocciare". Lo slogan? "Non siamo sfaticati, siamo affaticati".

Le verifiche e le interrogazioni sono una delle criticità maggiori della didattica a distanza, per ragioni che chiunque può comprendere immediatamente: le opportunità di copiare, farsi aiutare, dare una sbirciatina al libro o addirittura a internet con un altro device si moltiplicano. E' probabile, quindi, che i docenti stiano concentrando in generale le verifiche e le interrogazioni in queste settimane di didattica in presenza. Anche in vista della fine dell'anno scolastico, del resto, siamo nel periodo in cui vengono di solito "tirate le fila" dell'attività annuale, voti compresi.

Ma i ragazzi del collettivo lamentano che il calendario sia "fittissimo e insostenibile" e aggiungono: "Pretendiamo che in presenza ci si confronti e si socializzi, non che il tempo venga sprecato a mettere voti." Di qui l'occupazione del cortile, con assemblea e poi, dalle undici di mattina, laboratori e confronti su temi di attualità ("famiglia, eutanasia, polizia e politically correct"). Poi, dopo pranzo, un'altra assemblea per decidere come andare avanti.