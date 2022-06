Milano, continua lo sciopero selvaggio dei taxi

Seconda giornata di sciopero selvaggio. Venerdì 24 giugno a Milano continua la protesta dei tassisti contro il 'ddl concorrenza' e la città rimane ancora senza il servizio taxi.

I partecipanti alla mobilitazione, iniziata giovedì mattina, sono in presidio fuori dalla Stazione Centrale di Milano, schierati contro il disegno legge ritenuto colpevole di "privatizzare il servizio pubblico di trasporto taxi e darlo in mano alle multinazionali straniere, come vuole il governo Draghi". A preoccupare i conducenti, in particolare, è la possibilità che il 'ddl concorrezza' possa portare alla liberalizzazione delle licenze nel trasporto pubblico, soprattutto a vantaggio di Uber, storico rivale dei tassisti.

Venerdì alcuni dei manifestanti avrebbero lanciato uova contro un mezzo a noleggio con conducente (ncc) mentre stava facendo salire a bordo delle persone. Insieme alla protesta continuano anche i disagi per i potenziali clienti dei taxi milanesi, che sono introvabili pressoché ovunque, dal centro alla periferia.