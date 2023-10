Scarsa adesione allo sciopero dei tassisti

Lo sciopero dei taxi è stato un flop. A sostenerlo Codacons: “I cittadini non hanno avvertito alcuna differenza rispetto a qualsiasi altro giorno della settimana”. L’agitazione era stata indetta a causa del Decreto Asset approvato la scorsa settimana e che permetterebbe di ampliare le licenze fino al 20% di quelle attualmente in vigore. A proclamare lo sciopero Usb, Orsa e Fast Confsal.

“Lo sciopero è un fallimento non certo perché molte sigle sindacali non hanno fornito adesione alla protesta, ma perché i taxi sono già abitualmente introvabili nelle principali città italiane - si legge in una nota del Codacons -. Resta in ogni caso inquietante notare come i tassisti siano totalmente allergici a qualsiasi misura tesa ad aumentare il servizio in favore dei cittadini, e continuino imperterriti a difendere il proprio oligopolio nonostante tutte le evidenze che attestano come i taxi siano assolutamente insufficienti in Italia”.

A dire la sua anche il ministro Matteo Salvini che, durante un intervento in un convegno, ha evidenziato: “Oggi è una minoranza della minoranza a scioperare, la stragrande maggioranza delle sigle dei taxi è stata coinvolta nella stesura del decreto, ha criticato e collaborato”.