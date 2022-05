Lo sciopero dei mezzi di oggi: "Viaggiare è sconsigliato"

Oltre alle strade chiuse per la Stramilano, domenica 15 maggio spostarsi sarà difficile anche per lo sciopero dei mezzi. La mobilitazione, indetta dal personale viaggiante di Trenord, si svolge dalle 3:00 di domenica fino alle 2:00 di lunedì 16 maggio. Le ripercussioni saranno su servizio regionale, suburbano e aeroportuale.

Vista che il 15 maggio è festivo, non sono previste fasce orarie di garanzie, motivo per cui Trenord sconsiglia "di mettersi in viaggio l'intera giornata di domenica 15 maggio", come si legge sul sito dell'azienda di trasporti.

Se i servizi Malpensa Express non verranno effettuati, specifica Trenord, per i soli collegamenti aeroportuali saranno istituite delle corse con autobus:

tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto T1, senza fermate intermedie (a causa della concomitante gara podistica Stramilano, da inizio servizio fino alle 14.30 circa, i bus partiranno e arriveranno da/a Milano Lampugnano al posto che da/per Milano Cadorna via Paleocapa 1);

tra Stabio e Malpensa Aeroporto T1, senza fermate intermedie.

Maggiori dettagli saranno disponibili sul sito www.trenord.it o seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in tempo reale tramite l'App.