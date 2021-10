Licenziamenti alla Lgd: lavoratori scioperano e bloccano il magazzino

Non si ferma lo sciopero davanti allo stabilimento Unes di Truccazzano, hinterland est di Milano. Da venerdì il magazzino è stato bloccato dai lavoratori in protesta, ad annunciaro Sì Cobas, che sta guidando la manifestazione. Sul posto i carabinieri in tenuta antisommossa.

Alla base dell'iniziativa l'annuncio del licenziamento di 40 lavoratori da parte della cooperativa Lgd, azienda subappaltatrice per il gruppo Brivio&Viganò Logistics nella gestione di magazzino nei depositi Unes di Truccazzano e Vimodrone (Milano). Sabato sera gli operai che hanno ricevuto il ben servito, fa sapere il sindacato, hanno anche preparato una cena davanti ai cancelli dello stabilimento, visto che non potevano prendere parte al picchetto, in quanto destinatari di un foglio di via da parte della questura di Milano.

La vertenza

Nel corso degli ultimi mesi negli stabilimenti della coop si erano registrate diverse proteste dei lavoratori, anche con alcuni momenti di tensione. L'azienda, con piattaforme logistiche a Truccazzano, Vimodrone e Pozzuolo Martesana, in una nota si era definita "vittima di ben 18 blocchi violenti di merci e persone nell’arco di 4 settimane, ad opera di un gruppo di lavoratori". La decisione di lasciare a casa ben 40 operai, aveva scritto la coop, "è arrivata a valle di uno stato di agitazione proclamato su presunte irregolarità, poi cadute alla verifica dei fatti".

"La cooperativa Lgd del gruppo Brivio e Viganò ha licenziato 40 lavoratori dello stabilimento di Truccazzano che lavorano per Unes, già sospesi cautelarmente dal 23 agosto - aveva invece spiegato in una nota il sindacato, che aveva guidato le manifestazioni - 'colpevoli' di aver scioperato il 19 e 20 agosto per l'applicazione dei contratti. Poi hanno dovuto lottare per un mese per tornare al lavoro, con la polizia che è intervenuta in forze a sgomberare i picchetti e a dare fogli di via ai lavoratori".

"Lgd - ha continuato a replicare la sigla sindacale dopo l'annuncio dei licenziamenti - nelle ultime due settimane ha finto di trattare con il Sì Cobas in una mediazione della Prefettura, per il rientro dei lavoratori, ma alla fine ha posto la condizione inaccettabile che si autoaccusassero di avere fatto una lotta 'sproporzionata' e quindi di avere inferto danni sproporzionati all'azienda per poi poterli denunciare e chiedere loro i danni. Lgd vuole eliminare il Sì Cobas, il sindacato scelto dai lavoratori dal magazzino Unes di Trucazzano per imporre lo sfruttamento che già c'è a Vimodrone, sempre al magazzino Unes, con il lavoro a cottimo e l'accondiscendenza della Cisl per aumentare i suoi profitti".

"Un fatto gravissimo che noi abbiamo appreso dai giornali". Così il sindacato Sì Cobas aveva commentato la decisione della cooperativa Lgd di licenziare 40 persone in seguito alle molteplici e accese proteste dei lavoratori che si erano svolte davanti ai suoi stabilimenti nel corso dei mesi scorsi.