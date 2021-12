BreBeMi e Tangenziale Esterna Milano: sconti sul pedaggio fino al 30 giugno 2022

Sconti del 20% sui pedaggi della A58 (Tangenziale Esterna) e della A38 (BreBeMi) per tutti i mezzi, e del 30% per le auto elettriche e i camion Lng (gas naturale liquefatto) fino al 30 giugno 2022. Le agevolazioni, appena ufficializzate, consentiranno a motociclisti, automobilisti e autotrasportatori dotati di Telepass (family o business) di risparmiare sui pedaggi nei prossimi sei mesi, sette giorni su sette, rispetto alla tariffa base.

"L’iniziativa, assunta in sinergia con BreBeMi Spa e Telepass, permetterà, quindi, a tutta la clientela di risparmiare nei prossimi sei mesi che dovrebbero scandire il rilancio del territorio colpito al suo cuore produttivo ed economico dalla pandemia sin dall’insorgere (febbraio 2020) nel Lodigiano dei primi contagi conclamati da coronavirus", si legge in una nota della società di gestioe della Teem.

I clienti che hanno già sottoscritto sia il best price del 20% di sconto sia la promozione 'verde' del 30% non dovranno espletare alcuna procedura: gli sconti verranno loro rinnovati automaticamente. Chi invece non lo ha ancora fatto, potrà aderire all'iniziativa seguendo le istruzioni riportate sui siti web della tangenziale esterna e della BreBeMi, oppure ai numeri verdi di Teem (800586358) e BreBeMi (800186083) o scrivendo alla mail assistenza.servizi@ argenteagestioni.it.