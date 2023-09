Biglietti per i mezzi Atm scontati del 50%: ecco quando sarà possibile

Mega sconti del 50% per l’acquisto di pacchetti di almeno 2.500 biglietti per i mezzi Atm. Tutto questo con l’obiettivo di promuovere l’utilizzo del trasporto pubblico anche per i grandi eventi e limitare la scelta del mezzo privato. La delibera è stata approvata in Giunta, e definisce le linee di indirizzo per il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria del 50% di sconto all'acquisto di almeno 2.500 biglietti del Tpl per eventi o manifestazioni che richiamino affluenza di pubblico e si svolgano sul territorio comunale.

Come comprare il biglietto Atm con lo sconto del 50%

Questa è una delle nuove strategie messe in campo dall’amministrazione per rendere più attrattivo il mezzo pubblico, contribuendo a ridurre le emissioni inquinanti, oltre che la congestione stradale. Nel dettaglio lo sconto del 50% sarà valido per l’acquisto di pacchetti di almeno 2.500 titoli di viaggio, occasionali, giornalieri o trigiornalieri per l’area Mi1-Mi3.

Milano si è dimostrata particolarmente attrattiva per gli organizzatori di eventi, convegni e manifestazioni in genere, registrando nel 2022 almeno tredici eventi a rilevanza internazionale, che hanno visto complessivamente la partecipazione di oltre 77mila partecipanti, tra i quali convegni medico-scientifici o tecnologici, senza contare le più conosciute manifestazioni sportive o musicali.

Promuovere il mezzo pubblico e non il mezzo privato

Diversi organizzatori di eventi o manifestazioni hanno chiesto, ultimamente, la possibilità di acquistare, in modo massivo e con agevolazioni, titoli di viaggio per la successiva distribuzione a favore dei partecipanti. Questa richiesta è in linea con l’interesse dell’Amministrazione comunale ad indirizzare questo pubblico verso l’utilizzo del trasporto pubblico locale, a discapito del mezzo privato.

“Il settore dei congressi – spiegano l’assessora alla Mobilità Arianna Censi e l’assessora al Turismo Martina Riva – sta sempre più puntando su Milano. In molte città europee queste agevolazioni esistono già e noi vogliamo allinearci per continuare a promuovere la nostra città come meta di turismo nazionale e internazionale, dove sempre più frequentemente hanno luogo importanti eventi di scala sovralocale. A questo si aggiunge la volontà di agevolare l’utilizzo del mezzo pubblico anche per chi viene nella nostra città solo per qualche giorno”.