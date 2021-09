I voucher del comune di Milano con gli sconti (fino a 15 euro) per andare al cinema, al teatro e ai concerti

Il nome dice già tutto: "Milano che spettacolo". Nelle scorse ore palazzo Marino ha presentato l'iniziativa pensata per sostenere la ripartenza dello spettacolo dal vivo in città, messo a dura prova dai lunghi mesi di stop causa emergenza covid.

Per questo, dal 24 ottobre al 14 novembre, il comune offrirà voucher con sconti per i teatri, i cinema e le sale da concerto meneghine, ma anche per i live club e tutte le realtà che lavorano nel settore.

Gli sconti di "Milano che spettacolo" saranno di 5 e 15 euro e - ha spiegato l'amministrazione in una nota - "saranno messi a disposizione dei cittadini su una piattaforma digitale". Il coordinamento e l’organizzazione dell’iniziativa sarà curato, d'accordo con il comune, da Agis Lombardia, che nelle prossime settimane fornirà indicazioni più dettagliate su tempi e modalità di accesso al sito.

"A breve - ha fatto sapere ancora il comune - verrà inviata una call a tutti gli operatori cittadini che abbiano spettacoli in programmazione nel periodo di realizzazione del progetto, con una scheda tecnica di adesione da compilare. In questo modo i cittadini sapranno in quali sale potranno o preferiranno accedere con il proprio voucher nel periodo dal 24 ottobre al 14 novembre".

In più dal 25 ottobre al 7 novembre in città troverà spazio una vasta campagna di comunicazione - manifesti, locandine, banner digitali, canali social, newsletter, Web tv radio - che sarà diffusa in tutte le zone di Milano per ricordare che "tornare dal vivo conviene".