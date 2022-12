Come avere gli sconti per la tangenziale di Milano

Ancora 12 mesi di risparmio. Tangenziale esterna SpA, concessionaria di A58 Teem, ha ufficilizzato nelle scorse ore - si legge in una nota dell'azienda - "la proroga sino al 31 dicembre 2023 di entrambi gli sconti sui pedaggi in scadenza alla mezzanotte dell’ormai imminente San Silvestro". Si tratta - prosegue la società - dello "sconto open, -20%, che viene riconosciuto a tutti i veicoli dotati di apparecchiatura elettronica per i pagamenti" e della "agevolazione green, -30%, che risulta dedicata ai mezzi full-electric e ai camion alimentati a Gas naturale liquefatto".

Dal 1° gennaio, "automobilisti, autotrasportatori e motociclisti aderenti alla facilitazione rivolta a tutti potranno continuare a risparmiare sette giorni su sette in ordine a ogni singolo spostamento effettuato, indipendentemente da lunghezza e orario, tra i cinque caselli di Vizzolo Predabissi, Paullo, Pozzuolo Martesana, Gessate e Pessano con Bornago della Melegnano-Agrate".

"Da Capodanno la riduzione verde, promossa in sinergia con BreBeMi Spa, risulterà simultaneamente estesa all’intera tratta Liscate-Castegnato della Brescia-Bergamo-Milano. Ne consegue che vetture e camion a zero o basse emissioni potranno usufruire di tariffe calmierate, -30%, per la completa percorrenza di A58 Teem e A35 BreBeMi", sottolineano da Teem, che copre 33 chilometri interconnessi con la A1, la A4 e proprio la BreBeMi.