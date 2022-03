Pendolari con destinazione Milano, presto uno sconto sul bus

Benzina, diesel, gpl e metano alle stelle? Un'azienda di trasporto pubblico lancia l'abbonamento scontato del 10 per cento per coloro che devono raggiungere Milano per motivi di studio o lavoro, cercando di invogliare ancora di più i pendolari a cambiare mezzo di trasporto.

L'iniziativa, non ancora ufficializzata ma allo studio, è di Autoguidovie ed è stata chiamata 'BusMilano'. Si tratta di un titolo di viaggio totalmente nuovo, valido per le province di Pavia e Cremona, e costerà 98 euro al mese invece di 108. Consentirà di raggiungere il capoluogo lombardo e anche di circolare liberamente all'interno della rete di trasporto urbano milanese.

Ogni giorno, più di 2.600 persone viaggiano con Autoguidovie per spostarsi su Milano partendo da Pavia, Crema e altre località più piccole tra cui Binasco, Voghera, Orzinuovi, Pandino e così via. I dati del mese di marzo del 2022 indicano una crescita netta del 10 per cento rispetto al mese precedente, complice di sicuro l'aumento dei prezzi del carburante.

Si tratta di persone che, già oggi, hanno a disposizione i biglietti e abbonamenti integrati ma, di fatto, sono interessate esclusivamente a spostarsi da casa al capoluogo. Le agenzie della mobilità di Pavia e di Cremona stanno studiando la proposta 'BusMilano'. "Autoguidovie oggi trasporta oltre l'80 per cento dei passeggeri pre-covid, ma l’obbiettivo è recuperare il gap e anche superarlo. Per fare questo dobbiamo ascoltare i clienti e andare verso le loro esigenze. Il tema centrale è la sostenibilità, che vuole dire anche dare una reale alternativa al trasporto privato per contrastare il caro energia, in questo contesto il sistema delle tariffe non deve essere un ostacolo per il trasporto pubblico", ha dichiarato Natalia Ranza, consigliere delegato di Autoguidovie.?