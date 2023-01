Il caffè da Cracco non costa 20 euro: lo scontrino diventa virale

Quanto costa un semplice caffè da Cracco in Galleria Vittorio Emanuele? No, non costa 20 euro ma soltanto 1 euro e 50, quasi come in un bar qualsiasi. A dimostrarlo con uno scatto pubblicato sulla sua pagina su Facebook Semplicemente Milano è il fotografo Andrea Cherchi, che ha dedicato il post a una signora che ipotizzava un prezzo stellare con una certa dose di pregiudizio.

"Alla signora che fuori da Cracco ha detto alle amiche che qui il caffè lo paghi come minimo venti euro, dedico questa mia foto e il mio caffè. Mai parlare senza verificare. Un caffè da Cracco 1 euro e 50. Gentilezza ed eleganza senza prezzo, così come sempre dovrebbe essere", ha scritto Cherchi. La pubblicazione è subito diventata virale, raggiungendo migliaia d'interazioni tra condivisioni e commenti.

Pochi giorni fa era diventata notizia un'altra storia simile. La pagina Milano Segreta, con tanto di foto anche in quel caso, aveva dimostrato come fare colazione da Cracco non fosse una roba da ricchi: cappuccio e brioche 4 euro e 80, meno che in Autogrill.

"Questo è il risultato di quello che ho pagato facendo colazione da Cracco in Galleria, con una brioche che te la ricordi tutta la vita, stoviglie d'argento e porcellana - si legge nel post pubblicato -. Che se state ad ascoltare i cretini che fanno post sensazionalistici lamentandosi di prezzi esorbitanti, che si mettono seduti, serviti e riveriti in galleria, state freschi. Praticamente la colazione all'autogrill costa di più".

Tra i tanti commenti c'era poi chi sosteneva che tutto fosse falso. Per questo la pagina ha rilanciato con un altro post: "Da 24 ore va avanti la tiritera che ho pubblicato uno scontrino falso, migliaia di commenti che pubblico 'fake', che non è fotografato bene, che da Cracco in Galleria impossibile prendere cappuccino e brioche a poco più di 4 euro. Uno fa informazione e vedono complotti ovunque. Fate passare la voglia".