Cappuccio e brioche da Cracco costa meno che in Autogrill: lo scontrino virale

Quattro euro e 80 centesimi per un cappuccio e brioche da Cracco a Milano. Questo lo scontrino diventato virale dopo che una celebre pagina social lo ha pubblicato per fare notare come fare colazione in galleria costi meno che in Autogrill.

"Questo è il risultato di quello che ho pagato facendo colazione da Cracco in Galleria, con una brioche che te la ricordi tutta la vita, stoviglie d'argento e porcellana - si legge nel post pubblicato da Milano Segreta -. Che se state ad ascoltare i cretini che fanno post sensazionalistici lamentandosi di prezzi esorbitanti, che si mettono seduti, serviti e riveriti in galleria, state freschi. Praticamente la colazione all'autogrill costa di più".

Migliaia, dopo queste parole, sono stati i commenti dei follower della pagina, tra chi sostiene, contro ogni evidenza, che lo scontrino sia falso, chi invece ritiene che la cifra sia comunque eccessiva e chi ammette, con stupore, che il prezzo, considerata la posizione del locale e il servizio offerto, è effettivamente contenuto.

La polemica è stata così accesa che Milano Segreta, a un giorno di distanza, ha pubblicato un altro post sul tema: "Da 24 ore va avanti la tiritera che ho pubblicato uno scontrino falso, migliaia di commenti che pubblico 'fake', che non è fotografato bene, che da Cracco in Galleria impossibile prendere cappuccino e brioche a poco più di 4 euro. Uno fa informazione e vedono complotti ovunque. Fate passare la voglia".