Cambio al vertice per la guardia di finanza lombarda

Cambio al vertice per la guardia di finanza della Lombardia: nella giornata di mercoledì 12 ottobre i finanzieri hanno salutato il generale di divisione Stefano Screpanti che ha ceduto il comando al generale di divisione Leandro Cuzzocrea.

La cerimonia di avvicendamento si è svolta nella caserma “Cinque giornate” di Milano, alla presenza del comandante interregionale dell’italia nord occidentale della guardia di finanza, generale di corpo d’armata Fabrizio Carrarini, delle autorità cittadine, dei comandanti provinciali della lombardia, di un’aliquota di ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, dell’associazione nazionale finanzieri d’italia e dell’organo di base della rappresentanza militare.

Fra le autorità presenti il prefetto di Milano, Renato saccone, il procuratore generale presso la corte d’appello, Nanni, il procuratore della repubblica Viola, con molti procuratori aggiunti, il questore Petronzi, i vertici delle forze armate e di polizia nonché delle agenzie fiscali milanesi.

Chi è il nuovo generale di divisione Cuzzocrea

Cuzzocrea è nato a Reggio Calabria l'8 maggio 1963, si è arruolato nella guardia di finanza nel 1982, frequentando, fino al 1986, l’82° corso allievi ufficiali dell’accademia del corpo.

Laureato in giurisprudenza e scienze della sicurezza economico - finanziaria, ha ottenuto il master di ii livello in diritto tributario di impresa presso l'università Bocconi, ha inoltre frequentato diversi corsi di formazione e specializzazione. Nel corso della carriera, è stato docente in materia di contrasto al riciclaggio presso l'università degli studi di Reggio Calabria e la fondazione Alma Mater di Bologna, nonché presso l'accademia e la scuola di polizia tributaria del corpo, la scuola allievi marescialli dell'arma dei carabinieri e nell'ambito dei corsi per funzionari dell'agenzia delle entrate di Perugia.

Nel corso della sua carriera è stato comandante del nucleo speciale polizia valutaria, con sede a Roma, fino a settembre 2012, e successivamente del comando provinciale firenze, fino al luglio 2016. Da agosto 2016 a maggio 2017 ha assolto l’incarico di Ufficiale di collegamento presso il dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e, successivamente, ha svolto il proprio servizio presso la presidenza del consiglio fino a settembre 2019. Dopo aver partecipato alla realizzazione di importanti progettualità dello stato maggiore del corpo, dal novembre 2020, ha assunto l’incarico di vice capo di gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze.