È morto lo scrittore Lorenzo Revojera

È morto a Milano, all'età di 92 anni, l'inegnere e scrittore Lorenzo Revojera. Noto per la sua grande passione per l'alpinismo e autore di libri sulla montagna.

È stato segretario generale della Fondazione Rui (Residenze Universitarie Internazionali) - che lo ricorda su Facebook - e biografo di Josemaría Escrivá, fondatore dell'Opus Dei, di cui fu anche collaboratore. Revojera è stato iscritto dal 1947 alla Sezione di Milano del Club Alpino Italiano, di cui è stato anche consigliere e dal 1999 al 2003 ha fatto parte della commissione centrale della Biblioteca Nazionale del Cai. Membro accademico del Gism (Gruppo Italiano Scrittori di Montagna), ha collaborato a vari periodici di cultura alpina.

Ha pubblicato diversi volumi e monografie tra cui "Storie di casa e di montagna", la raccolta di racconti "Sui monti fioccano", il romanzo "Le fragole dell'Alpe Devero". È autore della biografia del conte Francesco Lurani Cernuschi intitolata "Un patrizio milanese verso la modernità". Nel 2006 ha dato alle stampe "L'avventura della montagna", una storia dell'alpinismo per ragazzi, e nel 2008 "Studenti in cordata. Storia della Sucai 1905-1965". Tra i suoi libri "San Josemaria Escrivà" (Elledici, 2008) e "San Josemaría in terra lombarda con lo sguardo rivolto alla Madonnina 1948-1973" (Ancora, 2011).

Nato a Milano il 17 gennaio 1930, Revojera si laureò in ingegneria presso il Politecnico di Milano nel 1956, iniziando la sua attività professionale con grandi imprese di costruzione. All'età di vent'anni, nel 1950, fu il primo milanese ad entrare a far parte dell'Opus Dei, dove conobbe personalmente il fondatore San Josemaría Escrivá, che seguì sia a Milano che a Roma.

Nel 1970 Revojera si trasferì a Roma come segretario generale della Fondazione Rui. Per trent'anni si è occupato di iniziative a favore della popolazione studentesca: realizzazione di collegi universitari, programmi internazionali di borse di studio, collane editoriali e ricerche sociologiche sulla condizione studentesca. Consulente del Ministero della Pubblica Istruzione, dal 1987 al 1995 è stato membro della delegazione italiana a Bruxelles del Progetto Erasmus.