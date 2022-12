La scuola di Milano che avrà 'un'aula-giardino'

'Un'aula-natura' dove stare a contatto con l'ambiente imparando a rispettarlo. È lo spazio nato all'interno dell'istituto comprensivo statale Sant’Ambrogio di via Enrico de Nicola, 40, periferia sud di Milano.

Imparare nella natura

L'iniziativa nasce grazie al progetto 'Aule natura' del WWF, sostenuto da Procter & Gamble, che ha l'obiettivo di educare le nuove generazioni al rispetto dell'ambiente. L'obiettivo è aprire oltre 50 'aule natura' nelle scuole di tutta Italia. Intanto, nell'istituto milanese 'l'aula-natura' si estende per più di 80 metri quadri ed è collocata in uno dei pochi luoghi assolati ritagliati nel giardino circondato da alti palazzi. Qui sono stati inseriti, in armonia, una serie di elementi, come bordure fiorite per il giardino delle farfalle, una siepe mista, il laghetto con le erbe aromatiche e i punti per le sedute degli studenti.

Grazie al nuovo spazio, anche in una grande città come Milano, gli alunni avranno modo di conoscere, vedere e toccare con mano fiori, frutti e animali, poter godere del cambio delle stagioni, il passare del tempo, il concetto di biodiversità e diventare anche custodi di tutto questo. Ne usufruiranno 700 alunni nell’anno scolastico 2022/23 e 700 alunni nell’anno scolastico 2023/24.

I benefici delle 'aule-natura'

"L’adozione di lezioni in ambiente aperto permette di migliorare la qualità dell’apprendimento superando quello che diversi studiosi hanno definito come vero e proprio disturbo da deficit di natura che comporta disattenzione, svogliatezza, noia, oltre ai tradizionali pericoli legati alla sedentarietà – ha detto Martina Alemanno, responsabile educazione WWF Italia -. Crediamo molto in questo progetto che vede in Procter & Gamble Italia un sostenitore e promotore molto importante, perché riesce ad offrire il contatto con la natura ai più giovani, riqualificando spazi nelle scuole spesso degradati o inutilizzati, proponendo il loro utilizzo educativo per mettere le basi di una vera transizione ecologica e culturale. Questa è un’azione prioritaria per il WWF Italia, come anche dimostrare alle istituzioni comunali e provinciali che si può operare in questo senso".

"Quella con il WWF è la più importante partnership mai realizzata da P&G in Italia a tema ambientale e si inserisce nel programma più ampio di cittadinanza d’impresa 'P&G per l’Italia', attraverso il quale vogliamo realizzare azioni concrete in Italia nell’ambito della sostenibilità ambientale e sociale - ha spiegato Riccardo Calvi, direttore comunicazione di P&G Italia -. Siamo entusiasti di regalare agli studenti dell’Istituto comprensivo statale Sant’Ambrogiodi Milano un'aula natura, un prezioso spazio verde che coinvolge le nuove generazioni su un tema fondamentale quale l’educazione ambientale e la salvaguardia della biodiversità, che riteniamo cruciale per un reale sviluppo sostenibile. L’Aula Natura si unisce alle oltre 20 già realizzate in Italia insieme al WWF ed è un ulteriore passo avanti verso l’obiettivo di realizzarne più di 50 entro il 2024”.