Percorsi sicuri per portare i bambini a scuola in bici (o in monopattino)

Percorsi sicuri in bicicletta, a piedi o in monopattino per recarsi a scuola. Per tre venerdì (15 marzo, 12 aprile e 17 maggio) saranno organizzati presso l'istituto comprensivo Pini (zona Gorla) da parte del 'Comitato genitori Martiri di Gorla', che ha chiesto e ottenuto il patrocinio del Municipio 2 per l'iniziativa, il cui titolo è 'Bike to school'.

Lo scopo è quello di dimostrare la fattibilità di creare percorsi sicuri per portare i bambini a scuola e diffondere l'abitudine a raggiungere le scuole in modo sicuro e sostenibile. L'iniziativa si svolgerà dalle 7.30 alle 8.30 nelle strade circostanti i plessi dell'istituto comprensivo: via Sant'Elembardo (scuola Crispi), via Stefanardo da Vimercate (scuola Pini) e via Cesalpino (scuole Trevisani Scaetta e Martiri di Gorla). Ai partecipanti sarà chiesto di radunarsi in un punto di raccolta per poi 'convogliare' verso i vari plessi scolastici.