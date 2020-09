Ripartenza scuole: 8 classi della Cavalieri si trasferiscono in Darsena

Alcuni spazi della storica sede dei centri di formazione del Comune di Milano in viale D'Annunzio (Darsena) ospiteranno una parte delle studentesse e degli studenti dell'istituto Cavalieri (scuola secondaria di primo grado), la cui sede è in via Olona. Il provvedimento è stato deciso dal Comune.

La ragione è che al Cavalieri gli spazi sono molto piccoli (le classi sono tutte di oltre 25 alunni) e l'emergenza sanitaria da covid non consentiva agli alunni di restare tutti insieme in classe. E' stato quindi necessario trovare una soluzione differente. Il Comune e la direzione scolastica del Cavalieri hanno vagliato diverse ipotesi: occorreva spostare otto classi e possibilmente farlo nelle vicinanze della scuola. Ma non sono state trovate soluzioni adeguate.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A quel puntoo il Comune ha messo a disposizione la sede dei centri di formazione. Sarà disponibile a partire dalla metà di ottoobre e consentirà la ripresa regolare delle lezioni al completo. I genitori sono in "fibrillazione" da diverso tempo perché la soluzione tardava ad arrivare. «Trovare un posto che ospitasse tutte le otto classi è molto difficile», aveva commentato l'assessore all'edilizia scolastica Paolo Limonta all'inizio di settembre.