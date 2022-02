Il soffitto potrebbe crollare: chiusa scuola in centro, 100 bambini smistati

Martedì primo febbraio è stata temporaneamente chiusa dal comune di Milano la scuola dell'infanzia di via Santa Croce (zona Colonne di San Lorenzo), a causa del rischio di crollo di un soffitto. I tecnici incaricati, venerdì, hanno effettuato un sopralluogo programmato che ha evidenziato il pericolo: di qui la decisione di chiudere la struttura per eseguire i lavori, che dovrebbero durare circa due mesi.

I circa cento alunni verrranno a breve spostati in due diverse scuole: l'asilo di via Crivelli e l'edificio comunale di viale D'Annunzio. Intanto il comune di Milano darà avvio ad ulteriori sopralluoghi per poi effettuare l'intervento. Palazzo Marino riferisce che il sopralluogo fa parte di un programma di verifica sui solai degli edifici scolastici, soprattutto quelli in latero cemento: un materiale che, dopo trenta-quarant'anni dalla realizzazione, potrebbe necessitare di interventi di ripristino.

Lega: "Mala gestione del comune"

"L'ennesimo episodio di mala gestione", il commento di Alessandro Verri, capogruppo della Lega a Palazzo Marino: "Da tempo denunciamo la situazione preoccupante degli stabili scolastici del comune. Anche i sindacati chiedono interventi che purtroppo il comune ignora regolarmente". Per la collega di partito Silvia Sardone, "situazioni di questo tipo si creano a causa della quasi completa mancanza di manutenzioni nei plessi della città. La sinistra continua a dimostrarsi la grande assente ingiustificata in termini di edilizia scolastica". Sardone ha annunciato un'interrogazione per "chiedere informazioni sugli interventi che verranno realizzati, le tempistiche e le azioni messe in campo dalla giunta per dare risposte concrete e istantanee alle famiglie".