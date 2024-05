Resterà attiva la scuola Gentilino (ma in in una nuova sede)

Il comune di Milano non ha "nessuna intenzione di dismettere il servizio" rappresentato dalla scuola dell'infanzia di via Gentilino e procederà a una manifestazione di interesse per trovare eventuali altri immobili nella stessa area, adatti a svolgere le attività, auspicando anche che si possa proseguire con l'attuale locatore.

Lo ha chiarito il vice sindaco e assessore all'Educazione Anna Scavuzzo, in commissione consiliare congiunta Bilancio-Educazione del Consiglio comunale, dopo le proteste dei genitori e dei comitati di quartiere preoccupati per la conclusione dell'attuale contratto di affitto. Una rappresentanza di loro era presente alla seduta. In commissione Scavuzzo e l'assessore al Bilancio Emmanuel Conte hanno spiegato che l'amministrazione è tenuta a rispettare le procedure per le cosidette "fittanze passive". A scadenza di contratto si avvia una manifestazione di interesse per la ricerca di immobili idonei al servizio e si va poi a gara. Nel caso specifico tra i requisiti ci sarà anche l'indicazione che l'area dell'immobile sia la stessa, racchiusa nel quadrante 'Naviglio- Tabacchi - Castelbarco e Bligny'.

La procedura sarà avviata nei prossimi giorni e, come spiegato da Conte "nelle more di questo percorso, essendo stata espressa questa esigenza, si andrà con un rinnovo del contratto in essere quindi verrà garantita la continuità dell'offerta così come fatto negli ultimi anni". "Non c'è nessuna intenzione di dismettere il servizio, siamo in un frangente di passaggio - ha aggiunto Scavuzzo - questo non significa che per noi non sia importante continuare a fare l'attività come è impostata. La ricerca vogliamo che sia concentrata in quell'area, non vorremmo sostituire questa realtà anche se ci sono posti disponibili" per gli alunni "nelle vicinanze". "La nostra intenzione è mantenere il servizio a tutto tondo" e "io spero che sia l'operatore stesso con cui stiamo lavorando con cui si possa trovare la quadra". #elb