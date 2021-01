Tornano a scuola i bambini della scuola Pisacane Poerio, risistemata dopo l'incendio

Gli alunni della scuola Pisacane Poerio sono finalmente potuti tornare in classe. Lunedì 18 gennaio l'istituto ha riaperto dopo i lavori di ripristino seguit'incendio dello scorso 29 dicembre, quando le le fiamme avevano gravemente danneggiato due uffici della segreteria e parte del corridoio.

Video: incendio alla scuola Pisacane Poerio

Ad accogliere i piccoli nella mattinata il sindaco Beppe Sala e l'assessore all'edilizia scolastica Paolo Limonta, che sui social ha scritto: "Stamattina ero con il sindaco nella scuola Pisacane Poerio. Abbiamo accolto le bambine e i bambini felici di tornare nella loro scuola. E li abbiamo applauditi. (...) Andiamo avanti...".

Nei giorni scorsi Limonta aveva spiegato come nell'arco di alcune settimane, grazie a un percorso comune virtuoso tra istituzioni fosse stato possibile effettuare gli interventi necessari al rientro dei bambini, al fine di tutelare il loro diritto a vivere la comunità-scuola. "Mi ricordo bene la mattina del 29 dicembre - aveva detto l'assessore - le classi completamente nere, la fuliggine sparsa dappertutto e quell’odore acre che non se ne andava".

Poiché il locale mensa, adiacente alla segreteria che era andata a fuoco, necessita di ulteriori lavori per essere nuovamente agibile, al momento gli alunni, che non dovranno più seguire la didattica a distanza, hanno ripreso le lezioni a tempo parziale. La decisione di riaprire con questa modalità è stata presa dal Comune in accordo con la preside e il comitato dei genitori. L’obiettivo è quello di permettere ai piccoli di tornare in refettorio entro il mese prossimo.