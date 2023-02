Polimi Graduate School investe nell'app Beyond The Box

Polimi Graduate School of Management, la business school del Politecnico di Milano, investe in Beyond The Box, la startup innovativa che nel 2019 ha lanciato sul mercato la prima piattaforma di competenze in abbonamento per le imprese che, partendo da un problema specifico dell’utente, trova fra migliaia di esperti quello più adatto per risolverlo. Con questo investimento Polimi GSoM conferma il ruolo da protagonista che vuole ricoprire nel mondo dell’innovazione per la formazione manageriale.

Come nasce Beyond The Box

Beyond The Box nasce come un servizio di micro-learning capace di andare incontro a ogni tipo di esigenza da parte di singoli professionisti o aziende. All’interno del ventaglio di competenze offerte, il processo di matching della startup, infatti, è in grado di trovare l'esperto giusto per rispondere a domande in diverse aree tematiche: dall’amministrazione e finanza, al legale e compliance, al marketing e comunicazione digitale fino al mondo della digitalizzazione e delle tecnologie emergenti.

Il supporto viene erogato con una videochiamata di 20 o 40 minuti, in modo da non interrompere il flusso lavorativo e trarre dall’apprendimento il massimo beneficio.

Il ruolo di POLIMI GSoM, unica business school tra gli investitori, non è solo di supporto finanziario alla startup ma anche di business: grazie alla partnership, infatti, anche alcuni dei moduli e programmi formativi di alta formazione della business school saranno parte integrante dell’offerta di BEYOND THE BOX.

La partnership

Questa partnership nasce dalla risposta – diversa ma complementare – che Polimi GSoM e Beyond The Box danno a un’esigenza specifica del mercato, ovvero quella di avere una formazione sempre più personalizzata, adattando contenuti, modalità e strumenti alle diverse esigenze di aziende e dei singoli professionisti.

“L’obiettivo di questa collaborazione è duplice: da un lato, far arrivare la nostra offerta formativa a una più ampia fetta di pubblico, attraverso una modalità smart, di facile accessibilità e fruizione, anche solo come base preliminare per una formazione più approfondita da svolgersi in un secondo momento e con modelli più tradizionali” – hanno dichiarato Vittorio Chiesa e Federico Frattini, rispettivamente Presidente e Dean di POLIMI Graduate School of Management. “Dall’altro, confermare il ruolo da protagonista che la nostra scuola vuole ricoprire nel mondo dell’innovazione”.

Il supporto di Polimi GSoM a Beyond The Box è inoltre in linea con l’impegno della scuola nel creare un impatto positivo sulla società.

Infatti, anche se nel settore EdTech il 30% delle imprese è a guida femminile (quasi il doppio degli altri settori) – e BEYOND THE BOX è tra queste, con Aleksandra Maravic come co-fondatrice e CEO – di queste solo meno del 6% riesce a ricevere fondi. Nata nel 2019, la startup ha appena concluso un round di investimenti da 650 mila euro che ha visto coinvolti, oltre a POLIMI Graduate School of Management, altri partner di alto livello, come Cassa Depositi e Prestiti con il fondo Acceleratori, e Supercharger Ventures.

“Siamo entusiasti di avere POLIMI Graduate School of Management tra i nostri investitori e partner. I fondi raccolti e la collaborazione strategica con la Business School ci permetteranno di migliorare la nostra tecnologia e raggiungere sempre più professionisti e imprese con un’offerta ancora più completa. La mia visione è quella di eliminare lo “skills mismatch”, il disallineamento delle competenze sul mercato del lavoro, e offrire a persone e imprese un nuovo modo di accedere e condividere competenze; e grazie a questa operazione, diventa sempre più reale” racconta Aleksandra Maravic.