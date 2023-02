La scuola dei vip di Milano dove il tema Lgbt è vietato agli under 11 (ma gli insegnanti protestano)

Una comunicazione inviata alle tre sedi della scuola privata bilingue Saint Louis School, da parte del gruppo Inspired Education, la società a cui le scuole fanno a capo, ha destato diverse polemiche. Nella lettera si legge che le tematiche a sfondo Lgbt devono essere affrontate dagli insegnanti soltanto con gli studenti sopra gli 11 anni, e dunque nelle scuole primarie non se ne può parlare; allo stesso tempo, non si possono inserire libri e altro materiale didattico attinente al tema nelle biblioteche e librerie delle scuole primarie. Per quanto riguarda l'identità di genere, l'età "consentita" si innalza a 14 anni; stesso discorso per libri e materiali didattici.

A Milano, la Saint Louis ha tre sedi: via Marcantonio Colonna, via Caviglia e via Olmetto. La questione è stata ampiamente discussa nel corpo docente delle tre scuole ed è finita anche sul tavolo dei sindacati, già impegnati in un confronto con la scuola per il rinnovo dei contratti. Sicuramente anche la questione delle tematiche Lgbt e dell'identità di genere entrerà, nelle prossime settimane, in questo confronto.

Nella comunicazione del gruppo Inspired Education (che gestisce scuole in tutti i continenti) si legge che le scuole devono rendersi consapevoli della "particolare cultura e tradizione" del territorio in cui operano. E quindi, secondo i vertici del gruppo, adattare l'insegnamento a queste tradizioni.