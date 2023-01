Apre un'accademia per preparare i ragazzi autistici al lavoro

Al via la scuola per formare ragazzi autistici. A Cinisello Balsamo (Milano) apre PizzAut Academy, un nuovo istituto legato ai noti ristoranti di Cassina de' Pecchi (Mi) e Monza (di prossima apertura), dove lavorano pizzaioli e camerieri con autismo.

Il centro di formazione si rivolge a venti ragazzi tra i 18 e i 29 anni residenti nelle province di Milano e Monza e Brianza o, comunque, in Lombardia. I corsi, che si svolgeranno all'Istituto Mazzini di Cinisello Balsamo a partire da metà febbraio, prevedono: 100 ore in aula nei laboratori della Fondazione Mazzini; 100 ore di stage curriculare per tutti gli iscritti a completamento del corso; 500 ore di tirocinio retribuito all'interno di uno dei ristoranti PizzAut (per coloro che al termine della fase precedente di stage avranno raggiunto adeguati livelli di sicurezza e autonomia).

"Offriamo dignità, inclusione, formazione e la possibilità di un futuro migliore", scrive PizzAut. Al termine del percorso formativo ci sarà la possibilità di essere assunti nel nuovo ristorante di Monza. Il corso è completamente gratuito per ragazze e ragazzi autistici, che, anzi, durante la fase di tirocinio verranno retribuiti. Per iscriversi è possibile inviare la propria candidatura corredata da curriculum e diagnosi di autismo all'indirizzo mai lavoro@fondazionemazzini.com. Per maggiori info, contattare il numero 351.6520982.