L'ex scuola che diventa opera d'arte effimera

Una ex scuola, destinata alla demolizione, diventa uno spazio di sperimentazione artistica. Succede in via Rimini, zona Famagosta, e a stabilirlo è il patto di collaborazione firmato martedì 26 luglio per la definire azioni volte alla valorizzazione dell’area pubblica che circonda il nuovo quartier generale di Gruppo Cap, che gestisce il servizio idrico integrato di Città metropolitana.

A siglare l'accordo il Comune di Milano, il Municipio 6, Gruppo Cap, Super il festival delle periferie, Roberto Coda Zabetta, Negro Servizi, Consorzio Cooperative Lavoratori, Black Mamba Production, PCM Studio e Romeo Safety Italia. Oggetto degli interventi pianificati proprio l’ex scuola di via Rimini, fra Romolo e Famagosta, che verrà temporaneamente restituita alla collettività in una forma inedita: un’opera d’arte in evoluzione, realizzata da Roberto Coda Zabetta, artista presentato in gallerie e musei nazionali e internazionali. L'intervento artistico durerà fino alla demolizione dell’edificio, prevista nella primavera 2023.

Quello di Coda Zabetta sarà un intervento concettuale, che si basa su un uso simbolico dell’alfabeto cromatico, grazie al quale la struttura riacquisterà nuova luce nella forma di una monumentale scultura ambientale. Una soluzione che consentirà ad un luogo in attesa di essere demolito di trasformarsi in un esperimento di rigenerazione artistica, capace di donare bellezza. In questa fase di sperimentazione sono previsti momenti di aggregazione a beneficio della comunità del quartiere.