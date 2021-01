Lavori a scuola terminati: lunedì tornano i bambini nella scuola di viale Ungheria a Milano

Sono finiti i lavori di ristrutturazione, bonifica e ricostruzione nella scuola dell’infanzia di viale Ungheria 42 a Milano. Dopo quasi un anno e mezzo dall’inizio dell’intervento, lunedì 1° febbraio i bambini e le bambine, finora ospitati nella primaria situata in Largo Guerrieri Gonzaga, torneranno nella loro scuola.

La scuola era stata chiusa nel maggio del 2018 perché era stato inizialmente riscontrato un grave problema al tetto e, nel momento dell’intervento per la sua sistemazione, ci si era resi conto che anche la struttura necessitava di lavori. L’insieme di questi eventi ha necessariamente allungato i tempi della progettazione e della esecuzione dell’opera, incrementando anche l’importo necessario alla sua riqualificazione.

Nell’edificio sono stati svolti lavori per 980 mila euro che hanno riguardato il rifacimento e l’impermeabilizzazione della copertura e sostituzione dei canali di gronda e dei serramenti esterni, la completa ristrutturazione interna del piano terra, la realizzazione di depositi al piano interrato, il rifacimento dei servizi igienici sia per il personale sia per i bambini. La riqualificazione ha incluso anche gli arredi e le attrezzature interne fornite dall’assessorato all’Educazione.

“È stato un lavoro articolato e complesso – ha commentato Paolo Limonta, assessore all’Edilizia Scolastica - che ha avuto anche un lungo stop necessario per la revisione di tutto il progetto. Una chiusura così protratta nel tempo è stata ovviamente anche un sacrificio sia per i bambini e le bambine, sia per i loro genitori, che ringraziamo per la pazienza. Oggi però siamo felici di fronte alla buona notizia di una scuola completamente messa a nuovo, pronta ad accogliere i piccoli del quartiere”.